 

В Москве-реке возле Кремля затонул груз с бриллиантами

04.11.2021, 16:11, Разное
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В водах Москвы-реки, 4 ноября, по невыясненным обстоятельствам затонула прогулочная яхта, предположительно перевозившая груз с бриллиантами. Согласно предварительной информации содержимое принадлежало Алмазному фонду. Известно, что на судне находилось 4 человека, им всем удалось спастись.

В состав груза входили мелкие ограненные камни для мастерской Фонда и знаменитый бриллиант “Орлов”, драгоценный камень индийского происхождения, огранённый алмаз слабого зеленовато-синего оттенка, который в настоящее время является самым крупным в коллекции исторических драгоценных камней Алмазного фонда РФ.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией яхту смогут поднять только на следующей неделе, после окончания локдауна. Управление МЧС Москвы категорически просит граждан не нырять в холодную осеннюю воду. К тому же, как сообщили в столичной мэрии, камней и так не видно в мутной воде из-за особенностей их физических свойств и цвета.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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