“Очень домашнее фото из Лондона”. В сети показали болеющего на диване за “Шахтер” бизнесмена Ярославского с сыном

Ярославский позирует на диване в футболке и спортивных штанах, а его сын – в шортах и футболке с эмблемой харьковского футбольного клуба “Металлист”. Также на переднем плане снимка запечатлен полупустой бокал.

Денисов во время съемки был в джинсах и толстовке.

“Пожалуй, очень домашнее фото. Но так случилось. Поболели за [украинскую футбольную команду] “Шахтер” сегодня из Лондона, в узком семейном кругу Александра Ярославского. Не хочется говорить про достойные поражения, хочется говорить про обидные поражения. “Шахтер” сегодня создал больше, чем за все предыдущие игры Лиги в этом сезоне. От этого особенно грустно”, – написал Денисов.

“Вот я всегда уважал Ярославского. Простой человек”, – прокомментировали фото подписчики ведущего.

“Какое вино пили?” – обратили внимание на бокал пользователи сети.

“Судя по бокалу – сухое белое”, – предположили фолловеры Денисова.

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Публикация от Александр Денисов (@alexander_denysov_)

Контекст:

Александр Ярославский в 2006 году познакомился с обладательницей титула “Вице-королева Харькова 2006” Мариной Свинтицкой.

2018 году пара сыграла свадьбу в Лондоне. Для Ярославского брак с Мариной Свентицкой является третьим. Супруги воспитывают троих детей – сына и двух дочерей.

Донецкий “Шахтер” 3 ноября проиграл мадридскому “Реалу” в групповом турнире Лиги чемпионов со счетом 1:2. Игра проходила в столице Испании.

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