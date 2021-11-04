“Есть запрос на правосудие”. Мамедов прокомментировал международное расследования событий в Венесуэле

Сегодня стало известно, что Международный уголовный суд начал расследование по иску о возможных преступлениях против человечности в Венесуэле в 2017 году. Тогда в результате антиправительственных акций протеста погибли сотни людей.

“В Украине тоже есть запрос на правосудие. Международный уголовный суд в декабре 2020 года уже признал, что на оккупированных территориях Крыма и Донбасса совершаются военные преступления и преступления против человечности. И если подписание меморандума поможет открыть полноценное расследование, то нужно это делать немедленно”, – написал Мамедов.

В теж є запит на провосуддя. @IntlCrimCourt в грудні 20 р.вже визнав,що на окупованих територіях Криму та Донбасу вчиняються воєнні злочини та злочини проти людяності.І якщо підписання меморандуму допоможе відкрити повноцінне розслідування,то треба це робити негайно @KarimKhanQC https://t.co/HDOiUzkBB1

— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) November 4, 2021

Протесты в Венесуэле начались после того, как в марте 2017 года Верховный суд лишил парламент страны законодательных полномочий, взяв на неопределенный срок его обязанности на себя. В июне 2017-го правительственные войска в Венесуэле открыли огонь по протестующим, которые пытались прорваться на авиабазу в восточной части Каракаса. В том же месяце группа вооруженных людей напала на здание парламента этой страны, а бывший пилот министра внутренних дел Венесуэлы захватил вертолет и атаковал здание Верховного суда.

Контекст:

Весной 2014 года после незаконного референдума Россия оккупировала Крым. После оккупации полуострова РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Украина не ратифицировала Римский статут, однако в 2015 году Украина уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

МУС начал предварительное изучение ситуации в Украине в апреле 2014 года. В 2016 году был опубликован предварительный отчет канцелярии Международного уголовного суда по делу “Ситуация в Украине”. В документе указывалось, что “ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией”. После обнародования отчета РФ заявила о желании покинуть Римский статут.

В конце 2020 года МУС пришел к выводу, что действия, составляющие военные преступления и преступления против человечности, “были совершены в контексте ситуации в Украине”, и решил, что основания для расследования есть, сообщила тогдашний прокурор МУС Фату Бенсуда.

В апреле 2021 года на тот момент еще замгенпрокурора Украины Мамедов говорил, что Украина отправила в МУС 19 сообщений, связанных с российской агрессией.

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