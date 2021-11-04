Возобновилась прокачка газа по трубопроводу «Ямал – Европа»

Прокачка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в Германию после пяти дней остановки возобновилась, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Возобновилась прокачка, по данным оператора, с 14.00 мск и составила в период до 15.00 мск примерно 186,6 тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

Газопровод «Ямал – Европа» протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии, он может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год.

Прокачка газа в Европу по газопроводу «Ямал – Европа» прекратилась утром в субботу, в небольших объемах даже начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении.