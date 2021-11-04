 

Возобновилась прокачка газа по трубопроводу «Ямал – Европа»

04.11.2021, 16:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрокачка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в Германию после пяти дней остановки возобновилась, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Возобновилась прокачка, по данным оператора, с 14.00 мск и составила в период до 15.00 мск примерно 186,6 тыс. кубометров, передает РИА «Новости».

Газопровод «Ямал – Европа» протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии, он может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год.

Прокачка газа в Европу по газопроводу «Ямал – Европа» прекратилась утром в субботу, в небольших объемах даже начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.08 / Украинская пиццерия запустила рекламу с мемом из порнофильма

07.08 / До конца года Украина получит еще 17 млн доз вакцины Pfizer – Минздрав

15.02 / Членов террористической ячейки задержали в Новосибирске и Томске

07.03 / Арестован экс-помощник президента Абхазии

22.01 / В Кремле назвали “недопустимыми” акции сторонников Навального. “ВКонтакте” блокирует призывы к протестам

12.05 / Автомобиль с детьми столкнулся с «КамАЗом» под Омском

24.02 / Снайпер боевиков ранил украинского военного на Донбассе – группировка “Восток”

27.08 / В Германии появились плакаты с Калининградской областью в составе страны

18.09 / Китайская компания представила первый в мире лазерный телевизор с выдвижным экраном

10.07 / Во Львовской области впервые за месяц количество новых случаев COVID-19 не превышает 100

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика