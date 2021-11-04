Участники митинга в Сухуме потребовали отставки главы МВД

Участники прошедшего в Сухуме митинга потребовали отправить в отставку главу МВД Дмитрия Дбара после скандала с избиением ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, говорится в резолюции митинга.

«Единственным способом стабилизации ситуации, возвращения ее в правовые рамки по-прежнему является отставка министра внутренних дел и справедливое разбирательство инцидента», – передает ТАСС со ссылкой на резолюцию.

Требования передадут три человека, делегированные к президенту республики Аслану Бжании. Отмечается, что беззаконие в адрес ветеранов разрушает идеологические устои, ценности и негативно отражается на будущем.

В документе подчеркивается, что если президент не будут ставить во главу угла закон и справедливость и дальше, то ответственность за напряжение, которое начнет расти в обществе, ляжет на него.

Председатель оппозиционного Абхазского народного движения Адгур Ардзинба назвал акцию протеста мирной, во время которой некоторые граждане высказали свое недовольство политикой президента.

Инцидент с ветеранами произошел 30 сентября на набережной Сухуми. Как заявили ветераны из села Адзюбжа, в результате конфликта их избили сотрудники милиции, передает «Sputnik Абхазия».

1 октября поступило сообщение о том, что в День Победы депутата Парламента Гарри Кокая открыл стрельбу на набережной. Генпрокуратура начала проверку по факту этого инцидента.

Позже стало известно, что в ночь с 30 сентября на 1 октября депутат Алмасхан Ардзинба произвел 20 выстрелов из незаконно приобретенного автомата.

Напомним, что уголовные дела возбуждены в отношении заместителей главы МВД Абхазии Раща Цвижба и Дадына Чачхалия по инциденту со стрельбой в Сухуме. После этого глава МВД Дмитрий Дбар попросил отстранить его от должности на время следствия, он также выразил надежду на то, что стрелявшие депутаты также как и он временно снимут с себя полномочия.