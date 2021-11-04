США и Китай допустили ослабление визовых ограничений

США и Китай по итогам планирующегося до конца года саммита могут объявить о возобновлении работы консульств двух стран и смягчении визовых ограничений, информирует издание Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

Собеседники издания сообщили, что после нескольких месяцев эскалации напряженности в двухсторонних отношениях Вашингтон и Пекин рассматривают виртуальный саммит лидеров двух стран Джо Байдена и Си Цзиньпина как возможность для перезагрузки двусторонних отношений, передает РИА «Новости».

«Никаких серьезных прорывов во время встречи не ожидается, но источники сообщают, что соглашения о возобновлении работы консульств и смягчении визовых ограничений, скорее всего, будут объявлены», – пишет Politico.

Обе стороны ожидают, что предстоящая встреча на высшем уровне приведет к «снятию накопившейся напряженности».

Ранее главы военных ведомств стран НАТО утвердили всеобъемлющий план обороны Североатлантического альянса с учетом смещения глобального баланса сил в результате подъема Пекина, интенсивной модернизации армии КНР, новых ядерных и кибернетических возможностей Китая.