Собянин увеличил выплаты донорам плазмы с антителами до 10 тысяч

Сейчас Москва оказывает поддержку донорам в виде единовременной выплаты – пять тысяч рублей. Власти столицы приняли решение о пересчете выплат с 1 ноября.

Теперь донорам будут выплачивать по 10 тысяч рублей. “Я думаю, что это будет также дополнительным материальным стимулом в такой большой благородной работе, которую делают наши доноры”, – сказал градоначальник в ходе посещения пункта заготовки плазмы с антителами к COVID-19 в здании филиала ГКБ № 1 имени Пирогова на Шаболовке.

Пункт заготовки плазмы на Шаболовке – крупнейший в России. На пике можно ежемесячно производить около 10 тонн плазмы, уточнил Собянин.

“Что позволит не только давать плазму больным людям, но и создавать на базе плазмы иммуноглобулины и специальные лекарства, которые повышают иммунитет и спасают людей. Огромное спасибо всем, кто принимает участие в этой работе”, – отметил мэр столицы.

После введения плазмы число людей, попадающих в реанимацию, снижается в два раза, подчеркнул градоначальник.

Также Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства. Город и страна переживают сложный период преодоления пандемии, сказал мэр. Он выразил благодарность медикам, волонтерам и донорам.

За полтора года донорами плазмы стали 30 тысяч человек, каждый пятый из них сдал плазму повторно, а 75 доноров – 10 и более раз. Для лечения больных COVID-19 Москва заготовила 23 тонны плазмы.