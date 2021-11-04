Новый Mazda CX-80 2023 показали на рендерах

Озвучены параметры нового кроссовера Mazda СХ-5 2022 модельного года.

Автомобиль существенно отличается по внешнему виду от предшественника. В частности, производителем предусмотрена новая решетка радиатора и модернизированная решетка радиатора. Вместе с тем новый Mazda СХ-5 2022 модельного года имеет встроенную беспроводную зарядку. Специалисты анонсировали, что паркетник обладает более качественной шумоизоляцией, а также имеет уменьшенную стороннюю вибрацию.

Что касается технических параметров, под капотом кроссовера Mazda СХ-5 2022 модельного года установлен 2-литровый бензиновый двигатель, который в разных комплектациях выдает от 150 до 165 л.с. мощности. Пока точные данные о дате презентации и выхода в продажу не озвучены производителем.