 

Новый Mazda CX-80 2023 показали на рендерах

04.11.2021, 15:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Озвучены параметры нового кроссовера Mazda СХ-5 2022 модельного года.

Автомобиль существенно отличается по внешнему виду от предшественника. В частности, производителем предусмотрена новая решетка радиатора и модернизированная решетка радиатора. Вместе с тем новый Mazda СХ-5 2022 модельного года имеет встроенную беспроводную зарядку. Специалисты анонсировали, что паркетник обладает более качественной шумоизоляцией, а также имеет уменьшенную стороннюю вибрацию.

Что касается технических параметров, под капотом кроссовера Mazda СХ-5 2022 модельного года установлен 2-литровый бензиновый двигатель, который в разных комплектациях выдает от 150 до 165 л.с. мощности. Пока точные данные о дате презентации и выхода в продажу не озвучены производителем.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.08 / Немецкие СМИ описали стратегию США против «Северного потока – 2»

06.10 / Стало известно, что будет с Землей через пять столетий

01.09 / Гетманцев: На руках украинцев $50 млрд. Если из них хотя бы треть выйдет “вбелую”, будем считать это большой победой

11.08 / «Нашли козлов отпущения» – Foreign Policy об отставке ливанского правительства после взрыва в Бейруте

16.03 / Кулеба ответил на статью Washington Post о “давлении США на Зеленского”

13.11 / Британский генерал выпрыгнул с вертолета на учениях и потерялся

27.03 / В Якутске вычеркнувшего 17 строк из списков избирателей члена УИК перевели на термометрию

09.11 / «Мрачная эпоха демонизации окончена» — Байден обратился к Америке после победы

29.12 / Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ

14.11 / Австрия объявила о введении полного локдауна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика