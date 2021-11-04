 

В интернете появились новые рендеры рестайлингового кроссовера BMW X7

04.11.2021, 15:46, Новости дня
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В Сети опубликовали рендерные изображения нового паркетника BMW X7.

Ранее неоднократно удавалось обнаружить прототип кроссовера в рамках тестовых испытаний. Напомним, на рынке до сих пор доступна модель, которая вышла в продажу в 2019 году. Вместе с тем эксперты уверены, что рендеры демонстрируют наиболее вероятный вид обновленного кроссовера. Более серьезные изменения ожидаются в передней части кузова.

Впервые баварские разработчики использовали раздельную оптику. Кроме того, автомобиль имеет модернизированные фонари и улучшенные бамперы. Что касается технических параметров, то новый кроссовер X7 сохранит прежнюю линейку силовых агрегатов. Пока дата официальной премьеры автомобиля не объявлена производителем.



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