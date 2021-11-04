 

Nissan представит гибридный седан Sylphy e-Power в Гуанчжоу

04.11.2021, 15:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Японская компания Nissan намерена представить на выставке в Гуанчжоу новую гибридную модель Sylphy e-Power.

Вместе с тем эксперты указали, что модель имеет инновационную силовую установку. Под капотом применят 1,2-литровый бензиновый мотор на 72 л.с. и электродвигатель на 136 л.с. мощности. Вместе с тем новый экземпляр способен показать расход топлива в смешанном цикле до 4,1 литра на 100 километров пути.

Изначально модель Sylphy продавалась исключительно с бензиновыми моторами. В салоне применили крупный экран мультимедийного комплекса, а также круиз-контроль. Пока производитель не раскрывает стоимость автомобиля, однако предполагается, что новинка обойдется дороже 1,4 миллиона рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.10 / В Украине с 2014 года открыто 1600 уголовных производств по статье о госизмене – секретарь СНБО

10.11 / Independent – Музей мадам Тюссо отметил победу Байдена, отправив Трампа из Белого дома на поле для гольфа

28.09 / Компания Microsoft собирается обновить работу Skype

15.09 / Встреча Путина и Лукашенко на фоне протестов и подготовки санкций Западом

17.11 / «Люди уезжают толпами» – с марта по октябрь Нью-Йорк покинули почти 300 тысяч жителей

26.08 / В Москве в жилом доме произошел взрыв

28.08 / Зеленский назначил бывшего работника СБУ Сергийчука новым главой Черкасской ОГА

07.12 / Пик заболеваемости COVID-19 в Украине придется на середину января – Центр общественного здоровья

18.08 / Россия обсудила сотрудничество с Турцией по поставкам военных самолетов

26.08 / Военные США получили ранения при столкновении с российским патрулем в Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика