Nissan представит гибридный седан Sylphy e-Power в Гуанчжоу

Японская компания Nissan намерена представить на выставке в Гуанчжоу новую гибридную модель Sylphy e-Power.

Вместе с тем эксперты указали, что модель имеет инновационную силовую установку. Под капотом применят 1,2-литровый бензиновый мотор на 72 л.с. и электродвигатель на 136 л.с. мощности. Вместе с тем новый экземпляр способен показать расход топлива в смешанном цикле до 4,1 литра на 100 километров пути.

Изначально модель Sylphy продавалась исключительно с бензиновыми моторами. В салоне применили крупный экран мультимедийного комплекса, а также круиз-контроль. Пока производитель не раскрывает стоимость автомобиля, однако предполагается, что новинка обойдется дороже 1,4 миллиона рублей.