Скандалы: Жизнь в бегах Юрия Чекина

В Ханты-Мансийске задержали одного из самых разыскиваемых людей в России, который после убийства прокурора скрывался от следствия 20 лет

По данным следствия, Чекин причастен к громкому убийству прокурора Ханты-Мансийского автономного округа Юрия Бедерина, которого 25 июля 2000 года застрелили в подъезде его дома. Правоохранительные органы охотились за Чекиным многие годы, а МВД обещало за информацию о нем миллион рублей, но в конце концов Чекина выдал его сын.

Как обвиняемому в тяжком преступлении так долго удавалось скрываться от розыска и почему он все же оказался в руках следователей, разбиралась «Лента.ру».

26 октября Следственный комитет России (СКР) опубликовал кадры задержания Юрия Чекина. Последние годы один из самых разыскиваемых людей страны скрывался в скромной квартире в неприметном четырехэтажном доме на улице Калинина в Ханты-Мансийске.

В убежище Чекина, который до сих пор живет с советским паспортом, не было ни компьютера, ни ноутбука: он боялся, что оперативники смогут отследить его при помощи современных технологий.

Окна Чекин заклеил непрозрачной пленкой, чтобы защититься от возможного наблюдения с улицы

Соседи Чекина были уверены, что квартира, в которой он жил, либо вообще пустует, либо сдается посуточно. При этом все меры конспирации, на которые шел беглец, были вполне объяснимы. Юрий Чекин стал первым человеком в истории современной России, которого обвинили в убийстве сотрудника прокуратуры столь высокого ранга.

«Сделать все, чтобы найти убийц»

25 июля 2000 года, около 19:00. Служебная «Волга» останавливается возле жилого панельного дома на улице Коминтерна в Ханты-Мансийске. Из машины выходит глава прокуратуры региона Юрий Бедерин и идет к подъезду. По пути он встречает десятилетнего сына соседки и приветливо ему улыбается. Мальчик оказывается последним, кто видел прокурора живым.

Когда в подъезде раздаются выстрелы (киллеры даже не использовали глушитель), школьник, немного выждав, заходит туда и между первым и вторым этажами видит дядю Юру, лежащего в крови. Вскоре на шум выстрелов и крики ребенка сбегается весь подъезд.

Прибывшие на место преступления милиционеры и эксперты-криминалисты пришли к выводу, что глава надзорного ведомства Югры был убит тремя прицельными выстрелами в голову из мелкокалиберного пистолета

В ходе оперативно-следственных мероприятий милиционеры опросили всех возможных свидетелей, от соседского мальчика до водителя служебной «Волги». Но полезными оказались лишь показания рабочих, чинивших крышу котельной напротив дома Юрия Бедерина. Они видели, как после выстрелов мальчик зашел в подъезд, а потом оттуда выбежали двое.

Это были молодые люди, скрывавшие лица под темными очками. По описаниям свидетелей удалось составить фотороботы предполагаемых убийц. Между тем Бедерина, кажется, хоронил весь Ханты-Мансийск: проститься с ним пришли сотни людей. Среди них были чиновники, журналисты, просто неравнодушные люди, и все говорили: таких принципиальных людей, как убитый прокурор, в стране почти не осталось.

Речи [на похоронах Бедерина] были короткими, но в каждой из них (кто бы ни выступал — губернатор, начальник местного УВД или просто друг) звучало обещание сделать все для того, чтобы убийцы были найдены, а дела, которые вел прокурор, доведены до конца — из публикаций в СМИ о похоронах убитого прокурора

«Скромность прокурора была поразительной»

Юрий Бедерин возглавил прокуратуру ХМАО в 1991 году. Как правило, руководители региональных прокуратур редко занимают свои должности больше пяти лет. Однако Бедерин за десять лет ни разу не попал под ротацию, хотя для многих был бельмом на глазу: при нем надзорное ведомство ежегодно выявляло в среднем около четырех тысяч нарушений закона.

Подчиненные Бедерина находили нарушителей среди должностных лиц, предпринимателей и в органах местного самоуправления. При этом сам прокурор считался неподкупным, принципиальным человеком, который жил скромно и не имел даже собственного автомобиля.

Скромность прокурора была поразительной для того непростого времени. Даже коллеги из местного УВД и других силовых структур, критиковавшие его за излишнюю мягкость, и те, у кого с Бедериным не всегда складывались отношения, отметали любой намек на его коррумпированность — Владимир Елсуков, старший следователь Генпрокуратуры по делу об убийстве Юрия Бедерина

Расследовавшие дело об убийстве Бедерина сотрудники Генпрокуратуры знали, что за десять лет работы в ХМАО их принципиальный коллега обзавелся множеством недоброжелателей. К примеру, в середине 90-х он возбудил два уголовных дела о превышении должностных полномочий в отношении оперативников УБОП.

Милиционерам грозил серьезный срок, но их спасло заступничество Алексея Ильюшенко, который тогда исполнял обязанности генпрокурора России. Поговаривали, что Ильюшенко грозил Бедерину отставкой, но воплотить угрозы в жизнь не сумел, поскольку сам оказался под следствием.

А самым громким делом в карьере прокурора стало расследование покушения на мэра Нижневартовска Юрия Тимошкова и главу администрации Нефтеюганска Владимира Петухова. Оба дела в свое время связывали с именем Михаила Ходорковского: рассматривались версии, что им мстил сам беглый олигарх или его люди.

Роковой для Бедерина стала история с главным контролером-ревизором контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РФ по ХМАО Юрием Чекиным. В ходе проверки одной из нефтяных компаний ревизор обнаружил, что бизнесмены незаконно перечисляли деньги прокуратуре.

Правда, вскоре после этого Чекин и сам стал фигурантом уголовного дела по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»)

Он провел в СИЗО полгода, после чего был освобожден по требованию Генпрокуратуры, которая сочла его уголовное преследование незаконным. Заместителя Бедерина и следователя, который завел дело на Чекина, уволили. А Чекин, оказавшись на свободе, перешел в наступление на прокуратуру. Продолжая работать ревизором, он потребовал крупную компенсацию за незаконное лишение свободы. Чтобы его услышали и поняли серьезность его намерений, Чекин дал интервью местному телевидению.

Он рассказал журналистам свою историю и обвинил высокопоставленных сотрудников прокуратуры в мошенничестве и коррупции

Позже арбитражный суд ХМАО вынес определение, что региональная прокуратура во главе с Юрием Бедериным действует в интересах местных нефтяных компаний, предъявляя незаконные иски различным организациям.

Тучи над головой прокурора ХМАО сгущались все сильнее: его вызвали на ковер в Москву. В Генпрокуратуре тщательно изучили все обстоятельства, но по итогам проверки оставили Бедерина на его посту. Позже он и вовсе получил звание заслуженного юриста России: казалось, гроза для него миновала.

«За убийство прокурора заплатили 50 тысяч долларов»

С самого начала расследования убийства Юрия Бедерина в качестве одного из возможных подозреваемых рассматривали Чекина, хотя для ревизора явной выгоды от преступления не было. Все прояснилось несколько месяцев спустя, когда были задержаны киллеры — уроженцы дагестанского Каспийска Рабадан Рабаданов и Александр Козин.

Как оказалось, на полученные за убийство прокурора деньги 28-летний Рабаданов и 29-летний Козин успели погулять во всех заведениях родного Каспийска, а также купить автомобиль ВАЗ-2109, модный в то время на Кавказе. Задержанные отпираться не стали, активно сотрудничали со следствием и сообщили, что заказчик преступления — бизнесмен из Ханты-Мансийска Виктор Змановский.

При задержании киллеры сознались, что за убийство прокурора им заплатили 50 тысяч долларов. Убийцам досталась только половина, остальное ушло так называемому «диспетчеру» Змановскому, работавшему в то время директором туристической фирмы — источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

По данным источника «Ленты.ру», Змановский имел связи в криминальном мире, которые сохранились у него с лихих девяностых, а потому найти киллеров проблемы ему не составило. При этом Змановский оказался школьным другом главного ревизора ХМАО Юрия Чекина.

Как установили следователи, именно Чекин и стал заказчиком преступления. Их со Змановским связывала не только многолетняя дружба, но и увлечение карточными играми.

Чекин и Змановский играли в карты регулярно, у них было что-то вроде своего закрытого клуба. Играли по-крупному. На кон порой каждый мог поставить 50 тысяч долларов — источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

Виктор Змановский по приговору суда получил 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Киллеры Рабаданов и Козин были приговорены к 14 и 13 годам строгого режима соответственно. Сегодня они уже отбыли свои сроки и находятся на свободе.

«Он организовал убийство из мести»

Но зачем Юрию Чекину было убивать прокурора Бедерина? По данным следствия, Чекин, занимая должность главного ревизора ХМАО, в 1993 году также руководил кооперативом, через который с помощью махинаций украл у одного нефтегазового предприятия 15,6 миллиона рублей.

Это хищение выявили сотрудники прокуратуры, материалы попали на стол к Бедерину, и тот распорядился возбудить в отношении Чекина уголовное дело. Именно это, по версии следствия, и стало причиной расправы.

В июне 2000 года Чекин из мести за принципиальную позицию прокурора Ханты-Мансийского автономного округа Юрия Бедерина и исполнение им служебного долга, направленного на привлечение Чекина к уголовной ответственности за мошенничество, организовал, выступая в роли заказчика, убийство последнего — из сообщения Следственного комитета России (СКР)

Между тем у защиты Юрия Чекина есть другая версия событий. Как рассказал «Ленте.ру» его защитник, почетный адвокат России Михаил Пуртов, Чекин вел дела с погибшим прокурором и не был заинтересован в его смерти. Ревизии он проводил в том числе и по заданию Бедерина, они оба стремились убрать коррумпированных людей из региональной администрации.

Доказательств вины Чекина у следствия нет — в первую очередь это касается орудия преступления. Пистолет не нашли ни у него, ни у организатора преступления Змановского, ни у ребят-киллеров — адвокат Юрия Чекина Михаил Пуртов

Любопытно, что с адвокатом Пуртовым солидарна и вдова убитого прокурора Бедерина. В интервью одному из федеральных изданий она сказала, что Чекин не был главным лицом, заинтересованным в смерти ее мужа: его выставили таковым, чтобы отвести внимание от реальных заказчиков преступления.

Впрочем, провести с Чекиным официальные следственные действия после того, как его заподозрили как заказчика убийства прокурора, у сотрудников прокуратуры не получилось.

Чекин узнал, что Змановский раскололся и назвал его имя. После этого сам себя уволил, подготовив соответствующий приказ, и отбыл якобы во внеплановый неоплачиваемый отпуск. Этот отпуск, как Чекин пояснил в своем же приказе, был нужен ему в связи с угрозой для жизни. В итоге его «отпуск» затянулся на 20 лет — источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

«Убит семью выстрелами из пистолета»

Между тем следователи, изучая деятельность Юрия Чекина, выяснили, что он мог заказать и еще два убийства. Жертвой одного из них стал человек по фамилии Руппель, с которым киллеры расправились 7 ноября 1996 года.

Чекин организовал убийство, узнав, что Руппель путем финансовых манипуляций пытался присвоить его денежные средства. Руппель был убит 7 ноября 1996 года в подъезде одного из домов города Ханты-Мансийска семью выстрелами из пистолета модели ТТ — из сообщения Следственного комитета России (СКР)

Чекина также обвинили в заказе убийства жителя Ханты-Мансийска по фамилии Израилов, которое было совершено в 1998 году. По версии следствия, он проиграл Чекину солидную сумму денег. По данным источника «Ленты.ру», речь шла о 650 тысячах долларов.

Израилов был убит 3 января 1998 года выстрелом из пистолета. На Чекина как заказчика преступления указали киллеры, уже отбывавшие наказание за аналогичные преступления

В результате Юрия Чекина заочно обвинили в мошенничестве, организации убийств и незаконного оборота оружия, а также посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование. Этих статей с лихвой хватило бы на пожизненный срок. Но расследование по делу Чекина было приостановлено в связи с розыском подозреваемого.

Беглец на миллион

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, оперативные мероприятия по поискам Чекина особенно активно велись в первые годы после его бегства. Как пояснил адвокат Михаил Пуртов, в дом, где годами скрывался Чекин, неоднократно приходили оперативники.

В рамках оперативно-следственных мероприятий они перекрывали квартал, выставляли наблюдение и несколько раз проверяли квартиру, находящуюся прямо над той, где обитал Чекин.

Квартира, которую посещали сотрудники МВД и ФСБ, по словам адвоката Пуртова, принадлежала Сергею, сыну беглеца

При этом, как отмечает защитник, оперативники почему-то ни разу не провели банальный обход соседей и не вывесили в подъезде ориентировки на Юрия Чекина. Со временем о беглом ревизоре в Ханты-Мансийске просто забыли, хотя его имя периодически появлялось в СМИ в списках самых разыскиваемых людей страны.

Чекин годами жил в самом центре Ханты-Мансийска, города с населением всего 100 тысяч жителей. Это далеко не мегаполис. Человек, находившийся в розыске, выходил погулять и подышать свежим воздухом. Если бы его хотели поймать — то поймали бы. От государства можно спрятаться, только если тебя не ищут -адвокат Юрия Чекина Михаил Пуртов

Но в 2018 году Чекин неожиданно напомнил о себе сам: в январе он опубликовал на YouTube обращение к президенту России Владимиру Путину. В ролике беглец заявил, что к гибели прокурора не имеет никакого отношения и, напротив, поддерживал с Бедериным хорошие отношения.

Чекин назвал себя жертвой группы неких прокуроров — сторонников олигарха Ходорковского, которые завели на него дело за несуществующие преступления и на несколько месяцев отправили в СИЗО.

Прокурор Ханты-Мансийского округа убит был именно из-за того, что отстранил тех, кто попытался заново заниматься фальсификацией моего уголовного дела — из обращения Юрия Чекина на YouTube

После того как обращение Чекина появилось в сети, сотрудники правоохранительных органов возобновили его активные поиски. А несколько месяцев спустя МВД России объявило награду в размере миллиона рублей за информацию о том, где скрывается беглый ревизор.

Откуда не ждал

Юрий Чекин оказался в руках сотрудников правоохранительных органов 26 октября 2021 года, в очень символичную дату — день рождения прокурора Юрия Бедерина. Как заявили в СКР, это произошло благодаря слаженной совместной работе сразу нескольких силовых ведомств.

Благодаря кропотливой работе следователей СКР совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по ХМАО-Югре и ФСБ России, грамотно спланированным и проведенным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям, место нахождения Чекина установлено, и 26 октября 2021 года он задержан — из сообщения Следственного комитета России

Впрочем, по словам адвоката Пуртова, задержать беглеца удалось исключительно благодаря его сыну Сергею, который решил сдать отца сотрудникам ФСБ России. Правда, мотив его поначалу был непонятен: Сергей жил в достатке, мог позволить себе поездки за границу, вроде бы у него не было резона сдавать отца ради миллиона рублей.

Причина оказалась куда более прозаичной. Адвокат Пуртов рассказал «Ленте.ру», что Юрий Чекин скрывался в квартире, оформленной на подставное лицо, а реальной владелицей жилья была племянница беглого ревизора, которая по стечению обстоятельств стала его гражданской женой.

Именно племянница годами снабжала Чекина в его убежище всем необходимым, от одежды и питания до лекарств. По словам Михаила Пуртова, даже оружие, которое попало на кадры оперативных обысков у беглого ревизора, якобы приобрела родственница Чекина.

При этом беглец продолжал общаться с сыном, который жил в квартире над ним. В будущем Чекин планировал разделить между сыном и племянницей свои активы — разнообразную недвижимость на общую сумму 70 миллионов рублей. И однажды рассказал о своих планах наследнику, которого они совершенно не устроили: молодой человек хотел получить все имущество отца.

Сын Юрия Чекина решил сдать отца ФСБ, чтобы устранить родственницу как конкурентку в наследовании — ей может грозить статья за укрывательство человека, находящегося в розыске. Впрочем, дело моего подзащитного шито белыми нитками. Если Юрия Чекина будут судить присяжные, он почти наверняка получит оправдательный приговор — адвокат Юрия Чекина Михаил Пуртов

Владимир Седов