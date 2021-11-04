Успешна во всем: как Екатерине Шпице удается совмещать карьеру и материнство

На днях актриса Екатерина Шпица отметила свое 36-летие. Наверное, этой цифре удивлены все, кто смотрит фильмы и сериалы с ее участием. Она всегда такая тонкая и хрупкая. Снимается она довольно много. Как в ее жизни сочетается карьера и материнство? Кто занимается воспитанием ее сына?

Правильный баланс в жизни

Сейчас с уверенностью можно сказать, что она одна из самых востребованных актрис. Каждый год выходят достаточно рейтинговые проекты, в которых она часто в главных ролях. И это притом, что у нее нет специального образования: она начинала свой творческий путь как танцовщица и даже не думала, что когда-нибудь ее карьера в кино может сложиться так головокружительно.

А еще она сумела сделать то, что практически не удается многим ее коллегам: нашла баланс между карьерой и ролью жены и мамы.

В семье Кати не было артистов: мама – юрист, папа – шахтер, открывший предприятие, производящее мебель. С детских лет девочка была артистичной: она занималась танцами и в этом видела свою дальнейшую жизнь. Она даже выступала на сцене.

Однажды, когда ей было 18 лет, Катя участвовала в конкурсе красоты, на котором познакомилась с известным фотографом. Тот пригласил ее в столицу, Катя согласилась. В Москве она ходила по кастингам, но стать моделью не получилось из-за небольшого роста – 160 см.

От танцовщицы до актрисы

Ее карьера начиналась в клубах, где она работала танцовщицей. Позже она попробовала свои силы в качестве сольной исполнительницы. В одной из продюсерских фирм состоялось ее знакомство с режиссером, который предложил ей попробовать свои силы под светом софитов.

Ее дебютной ролью была работа в фильме “Адам и превращения Евы” в 2005 году. Дебют – и сразу главная роль. Не об этом ли мечтают сотни девчонок? Шпица справилась отлично, и предложения от режиссеров не заставили себя долго ждать.

Хоть она и не окончила ни один их актерских вузов, нужные ей уроки успела получить прямо на съемочной площадке. Она прислушивалась к тому, что ей говорили режиссеры, наблюдала, как играют профессионалы.

Екатерина убеждена, что важный шаг в ее карьере – это главная роль в сериале “Катя”. Именно после этого она стала узнаваема и популярна. Потом пришли и другие заметные роли в фильмах и сериалах, таких как “Метро”, “Старая гвардия”, “Куприн”, “Молодая гвардия”, “Казанова” и др.

Супруги: первый и второй

Знакомство Катерины с ее первым мужем – каскадером Константином Адаевым – произошло в 2010 году на съемках. Они поженились, через год родился сын Герман.

Работать актриса начала спустя всего месяц после родов. Сына, естественно, она брала с собой на работу. Благодаря этому перерыв в съемках у нее был невелик.

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А вот брак с Константином сохранить не удалось – они развелись. Правда, отношения сохранили теплые ради сына. Если малыш болеет, отец моментально приезжает, по первому звонку.

В 2018-м ей сделал предложение фитнес-тренер Руслан Панов.

Они собирались пожениться сразу, но из-за плотного съемочного графика Шпицы сделать это удалось только в начале 2021-го.

Благодарна сыну

Одновременно быть и мамой и актрисой довольно сложно. Особенно когда ребенок маленький. Но у Кати все получилось. Она мечтает о том, чтобы потом, когда Герман подрастет, ему не пришлось посещать сеансы у психолога и жаловаться на отсутствие мамы в детстве. Поэтому воспитание сына для нее – одна из главных задач в жизни.

О том, что она будет мамой, Екатерина узнала, когда снималась в фильме “Метро”, а на съемки “Поддубного” она шла, когда сыну было всего 17 дней от роду. Единственная просьба к режиссеру фильма Глебу Орлову – возможность кормить малыша по требованию, ведь у маленького уже сложился свой режим. А еще ее очень сильно выручила ее мама, которая была все время на подхвате, даже во время съемок. Бабушка гуляла с Германом, когда Екатерина была занята.

Сейчас, когда сын подрос, Катя вспоминает тот период с улыбкой. Она говорит, что Герман своим характером и силой поддержал ее в тот момент, когда ее карьера резко пошла в гору. За то, что мальчик сделал ее терпимее к миру, духовно богаче, она ему благодарна.