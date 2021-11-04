Платья, которые будут актуальны еще долго. Выбираем принт и материал

Модные тенденции приходят и уходят. Но все же некоторые тренды настолько хороши, что с ними не хочется расставаться. В этой статье мы расскажем о платьях, которые до сих пор не утратили своей актуальности и могут стать базовым предметом вашего гардероба.

Трикотаж

Французские модницы обожают трикотаж и с удовольствием носят его в любой ситуации, будь то поход в офис, свидание или посиделки с подругами в кафе.

Этот материал мягко “обнимает” фигуру и подчеркивает все женственные изгибы. Трикотажные платьица хорошо смотрятся с кожаной косухой или кардиганом крупной вязки.

Атлас

Еще одна базовая модель – атласное платье в бельевом стиле. Кажется, оно настолько полюбилось модницам, что никогда не выйдет из моды.

Осенью и зимой атлас стоит комбинировать с более теплыми материалами. Так, поверх платьица надевайте уютный кардиган или утепленную рубашку, дополняйте образ высокими сапогами.

Что касается расцветки, то хороша как нейтральная базовая гамма, так и модели в винном, изумрудном или оранжевом оттенке.

Цветы на темном фоне

Стильно и лаконично смотрятся яркие мелкие цветы на темной ткани. Таким образом принт не кажется таким кричащим.

Темное принтованное платьице лучше всего сочетать с черными колготками и ботинками в тон. Так вы визуально вытягиваете силуэт и кажетесь выше. Для более теплой погоды подойдут черные босоножки или классические лодочки.

Оверсайз

По-прежнему актуальны модели оверсайз. Речь идет не только о платьях-парашютах. Оверсайзу может быть посвящена всего одна деталь: объемные рукава, пышная юбка, огромный волан в области бюста. Для холодного сезона выбирайте модели из плотного материала.

Сочетать оверсайз лучше всего с грубой обувью: ботинками на тракторной подошве, массивными сапогами на шнуровке.

В черном цвете

Черное платьице – модель на все сезоны. Классика вне времени.

Выбирайте модель, которая льстит именно вашей фигуре. Черное платье необязательно должно быть длины миди. Хороши как укороченные, так и удлиненные модели.