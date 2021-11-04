Украина не собирается просить Россию продолжить поставки энергетического угля

Украина не собирается просить Россию, чтобы та возобновила поставки энергетического угля. Такое заявление сделал глава Минэнергетики Герман Галущенко.

Киев не будет обращаться к властям РФ с подобной просьбой, какие бы дополнительные обстоятельства не возникали. Галущенко ответил на вопрос журналистов о такой возможности: «Нет, вообще нет, никак».

Украинские власти 29 октября сообщили, что в страну со стороны РФ прекратились поставки энергетического угля. Как заявили в Минэкономразвития России, ситуация связана с внутренним спросом, который увеличивается осенью и зимой, пишет портал «Политэксперт».