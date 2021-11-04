 

Украина не собирается просить Россию продолжить поставки энергетического угля

04.11.2021, 15:24, Разное
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Украина не собирается просить Россию, чтобы та возобновила поставки энергетического угля. Такое заявление сделал глава Минэнергетики Герман Галущенко.
Киев не будет обращаться к властям РФ с подобной просьбой, какие бы дополнительные обстоятельства не возникали. Галущенко ответил на вопрос журналистов о такой возможности: «Нет, вообще нет, никак».

Украинские власти 29 октября сообщили, что в страну со стороны РФ прекратились поставки энергетического угля. Как заявили в Минэкономразвития России, ситуация связана с внутренним спросом, который увеличивается осенью и зимой, пишет портал «Политэксперт».



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