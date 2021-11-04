Украинский посол Мельник раскритиковал позицию Германии по «Северному потоку — 2»

Решение о поддержке проекта «Северный поток-2», которое в итоге приняло правительство Германии, стало самым настоящим шоком для Украины. Такое заявление, общаясь с журналистами, сделал посол страны в ФРГ Андрей Мельник.

По словам дипломата, СП-2 нож в спину для Украины. На фоне таких событий не исключено, что Киев потеряет доверие к Берлину. Украинские власти были удивлены, что такое решение было принято в последний день официальной работы правительства Ангелы Меркель.

Германия нарушила договоренности, поскольку представителей Киева никто не пригласил к обсуждению проекта. В «Нафтогазе», в свою очередь, заявили, что трубопровод является чрезвычайно опасным. Он противоречит законам, утвержденным в ЕС, поэтому не может быть введен в эксплуатацию.

Мельник считает, что запуск «Северного потока-2» нанесет серьезный урон украинской экономике. Напомним, что строительство газопровода полностью завершилось два месяца назад. Чтобы запустить процесс прокачки газа, оператор должен был предоставить в профильное ведомство сертификаты о выполнении всех технорм. Проект решения по данному вопросу должен быть обнародован в январе следующего года, пишет портал iReactor.