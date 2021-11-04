 

Обновление подвижного состава сохранит украинское вагоностроение и уменьшит аварийность на железной дороге – СМИ

04.11.2021, 15:16, Новости дня
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“Инциденты на железной дороге происходят часто и постоянно. По мнению генерального директора ПАТ “Азовмаш” Андрея Малюги, это происходит сразу по нескольким причинам. Среди них и состояние путей, и даже массовое воровство на железной дороге. Однако главным и решающим фактором эксперт называет сильную изношенность грузового подвижного состава”, – сказано в материале.

Авторы отмечают, что, кроме зарегистрированных происшествий, необходимо учитывать и аварии, которые не случились.

“Как объясняет директор Кременчугского сталелитейного завода Ростислав Дубров, каждый день по всей Украине происходит множество так называемых предаварийных случаев. Это когда работники железной дороги успевают выявить поломку до того, как она приведет к аварии”, – пишет издание.

В начале октября Министерство инфраструктуры предложило сократить сроки эксплуатации старых и аварийных вагонов и, таким образом, инициировало обновление вагонного парка в Украине. Согласно инициативе, полувагоны с нормативным сроком эксплуатации 22 года имеют предельно допустимый срок – 44 года, значит, после ремонта срок эксплуатации можно продлить в два раза.

“Таким образом, сегодня в Украине полувагоны можно использовать целых 44 года с момента производства. Если считать от сегодняшнего дня, то именно столько лет назад Леонид Брежнев возглавил президиум Верховного совета СССР, в США президентом стал Джимми Картер, а [чилийский диктатор Аугусто] Пиночет запретил все политические партии”, – подчеркивают журналисты.

В результате этой инициативы в ближайшие семь лет должны списать около 57 тыс. изношенных вагонов и заменить их на 46 тыс. новых вагонов, построенных в Украине.

По словам директора по продажам Краматорского металлопрокатного завода Валерия Лаптева, план действий Мининфраструктуры обсуждают в правительстве еще с позапрошлого года, хотя на сегодня это единственный вариант решить проблему с обновлением подвижного состава “и по-хорошему этот процесс должен был начаться еще несколько лет назад”, считают авторы.

Директор завода по производству вагонных осей в Каменском Михаил Ромашко утверждает, что запуск этой программы позволит решить еще один важный вопрос – реанимировать украинское вагоностроение, так как эта отрасль последние годы практически вообще не работает.

“А если поделить на семь лет то количество вагонов, которые надо построить, если парк начнут обновлять, это не то чтобы обеспечит достаточную нагрузку для украинских производителей, но позволит обеспечить людей работой, получить средства на модернизацию производства, причем не только для вагоностроителей, но и для смежных отраслей”, – сказано в статье.

По мнению Дуброва, осталось совсем немного времени, чтобы вообще сохранить отрасль вагоностроения в Украине.

“Даже те оценки рынка, в которых говорят о сокращении производства на 60–70%, не показывают, насколько тяжелая ситуация в этой отрасли. И если в 2012 году предприятия производили десятки тысяч вагонов, то сегодня речь идет о тысячах”, – подчеркивает Delo.ua.

В долгосрочной перспективе, если отрасль вагоностроения не перезапустить сейчас, то говорить об отечественных вагонах не придется совсем, считают авторы статьи и отмечают, что в таком случае единственной возможностью обновлять парк будет закупка вагонов у России или других иностранных производителей.

Контекст:

8 октября Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от их возраста.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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