“Непрекращающаяся рвота, температура 40”. Кристина Асмус рассказала о госпитализации своей дочери

“Я лежала с дочкой в больнице. Безумнейшая непрекращающаяся рвота, температура 38–39 и потом 40! И “скорая”, и прием у педиатра, и тысяча анализов… В итоге госпитализировали. И дальше круговорот капельниц, тонна лекарств, исследований и… кишечная инфекция, мать ее”, – написала Асмус.

33-летняя актриса добавила, что “тяжело и страшно, когда дети болеют”.

“Сейчас уже все позади, мы дома, лечимся и восстанавливаемся! Обнимаю всех! Спасибо за добрые слова!” – закончила свой пост Асмус.

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Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля в 1988 году в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”. Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.

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