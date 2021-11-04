 

“Перед каждым из министерств стоит много задач”. Шмыгаль прокомментировал назначения в Кабмине

04.11.2021, 15:16, Новости дня
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Сегодня Рада поддержала кандидатуру Юлии Свириденко на должность первого вице-премьер-министра–министра экономики, Ирину Верещук – на должность вице-премьера–министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Павла Рябикина – на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а также Алексея Резникова – на должность главы Минобороны.

“На сегодняшний день перед каждым из этих министерств стоит много задач. Приветствуем в правительственной команде”, – написал Шмыгаль.

Контекст:

3 ноября Верховная Рада проголосовала за увольнение Олега Уруского с поста вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, Алексея Любченко – с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики, Алексея Резникова – с поста министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Андрея Тарана – с поста министра обороны.

Шмыгаль внес кандидатуры Верещук, Рябикина и Свириденко 3 ноября. Кандидатуру Резникова на пост министра обороны внес президент Владимир Зеленский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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