Гидрометцентр сообщил о желтом уровне опасности в Москве и области из-за сильного ветра
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Гидрометцентр объявил до воскресенья о желтом уровне погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты учреждения.
«Желтый – погода потенциально опасна», – передает РИА «Новости» сообщение синоптиков.
Отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В столице предупреждение действует с 12.00 субботы до 12.00 воскресенья. В области – с 6.00 субботы до 6.00 воскресенья.
Ранее в четверг москвичам пообещали один из самых теплых дней в истории.
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