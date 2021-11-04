Гидрометцентр сообщил о желтом уровне опасности в Москве и области из-за сильного ветра

Гидрометцентр объявил до воскресенья о желтом уровне погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты учреждения.

«Желтый – погода потенциально опасна», – передает РИА «Новости» сообщение синоптиков.

Отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В столице предупреждение действует с 12.00 субботы до 12.00 воскресенья. В области – с 6.00 субботы до 6.00 воскресенья.

Ранее в четверг москвичам пообещали один из самых теплых дней в истории.