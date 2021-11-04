Россиянин подал в суд на Metallica, требуя 1 млрд долларов

Россиянин подал иск в суд на рок-группу Metallicа с требованием взыскать с нее 1 млрд долларов, указывается в картотеке арбитражных дел.

В документе говорится, что иск был подан 2 ноября Иваном Хохловым в Арбитражный суд Орловской области. Сумма исковых требований – 1 млрд долларов, о причине подачи иска пока не сообщалось, передает РИА Новости. Как сообщили в Telegram-канале «Арбитр», мужчина считает себя автором всех текстов песен, музыки, логотипа и обложек альбомов.

Группа была основана в 1981 году вокалистом Джеймсом Хэтфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом, который придумал название группы.

Музыка Metallica считается классикой рока. За годы работы было выпущено десять студийный альбомов, не раз получавших статус платиновых. Группа несколько раз становилась лауреатом престижных премий, в том числе Grammy.