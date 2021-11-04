Духовник Боровского монастыря схиархимандрит Власий умер от коронавируса

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04.11.2021, 15:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОдин из самых известных в РФ православных старцев, 87-летний духовник Пафнутьево-Боровского монастыря схиархимандрит Власий (Перегонцев) умер из-за COVID-19, сообщили в обители.

«На 88-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции скончался духовник Пафнутиева Боровского монастыря схиархимандрит Власий», – передает ТАСС сообщение монастыря.

К старцу Власию за советом и духовной помощью приезжали православные верующие из многих российских регионов и зарубежья. В одной из своих последних проповедей он призывал всех прививаться от коронавирусной инфекции.

Схиархимандрит Власий (Перегонцев) родился 8 февраля 1934 года. С 1980 года он служил в храмах Калужской епархии, а с 1991 года был духовником Свято-Пафнутьева Боровского монастыря. В 1998 году схиархимандрит Власий уезжал на Афон, где прожил среди монахов-святогорцев пять лет, после чего вернулся в свой монастырь в Калужской области.



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