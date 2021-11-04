 

Москвичи фейерверками подожгли здание посольства Польши

04.11.2021, 15:11, Разное
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В Москве потушили пожар, возникший в здании посольства Польской республики из-за неосторожного обращения граждан с фейерверками. Несколько ракет попало в окна диппредставительства во время празднования Дня народного единства на соседней улице.

Инцидент произошёл в 12:00 по местному времени. Группа из 30 москвичей отмечала День народного единства фейерверками, песнями и танцами. Из-за неосторожного обращения с пиротехникой на втором этаже здания посольства начался пожар, который дипломатические сотрудники попытались потушить своими силами. Однако москвичи, увидев, что происходит, новым залпом пиротехнических ракет отогнали их от горящей стены. Польским дипломатам пришлось ждать приезда пожарной бригады, усилиями которой огонь был потушен. Общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров, повреждены архивы и личные покои посла.

«Это, конечно, несчастный случай. Не знаю, что именно празднуют сегодня русские, но вроде бы ни один праздник не предполагает, чтобы поляков пытались сжечь в их собственном посольстве. Всё это досадное недоразумение, но мы будем добиваться от полиции расследования инцидента. Выдача виз гражданам пока приостановлена, поскольку огонь уничтожил картотеку лиц, подавших соответствующие заявления», – сообщил консул Якуб Ромодановский.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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