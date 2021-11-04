В Сети появились снимки кроссовера Ferrari Purosangue

В Сети опубликовали шпионские снимки прототипа роскошного кроссовера Ferrari Purosangue.

Автомобиль сохраняет плотный защитный камуфляж. Свидетели заездов констатировали, что модель двигается практически бесшумно. Данные факты свидетельствуют о возможном примени гибридной силовой установки. Около трех лет назад впервые анонсировали разработку кроссовера от Ferrari.

Официальная презентация новинки состоится в следующем году. Вместе с тем эксперты предполагают, что автомобиль Ferrari Purosangue выйдет в нескольких модификациях, включающих как бензиновые версии, так и гибридные силовые установки. Пока точные характеристики о кроссовере не озвучены итальянским автопроизводителем.