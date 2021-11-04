 

Марка Hyundai выпустит новую версию электрокара Ioniq в 2022 году

04.11.2021, 14:52, Новости дня
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Южнокорейский бренд Hyundai намерен в 2022 году выпустить электрокар под названием Ioniq.

Автомобиль сможет похвастаться улучшенной автономностью за счет аккумулятора повышенной емкости. Известно, что запас хода на электрической тяге будет достигать 490 километров. Вместе с тем актуальная генерация южнокорейского электрокара ограничена на уровне 420 километров. Существенно отразилось на улучшении характеристик применение продвинутого программного обеспечения.

Что касается внешнего вида, то пока никаких деталей о данном автомобиле не сообщается. Вместе с тем эксперты уверены, что модель получит ценник, аналогичный текущему поколению электрокара Ioniq. По поводу поставок в Россию сведения не предложены.



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