Новый 7-местный минивэн Kia назовут Carens
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Южнокорейская компания Kia намерена выпустить новый минивэн, который получит название Kia Carens.
Известно, что новинка займет место на ступень ниже, чем актуальная версия Kia Carnival. Вместе с тем длина кузова некоторой модели составит 4,5 метров. Основными конкурентами на индийском рынке станут Suzuki XL6, Maruti Ertiga. Разработчики применят платформу SP2. Вместе с тем покупатели смогут приобрести автомобиль с 6-8-местным салоном.
Аналогичная архитектура используется в новых южнокорейских кроссоверах Seltos и Creta. Вместе с тем производитель пока умалчивает технические характеристики, а также сроки выхода нового недорогого минивэна Kia Carens. Пока эксперты не готовы прогнозировать примерную стоимость автомобиля.
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