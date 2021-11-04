Новый 7-местный минивэн Kia назовут Carens

Южнокорейская компания Kia намерена выпустить новый минивэн, который получит название Kia Carens.

Известно, что новинка займет место на ступень ниже, чем актуальная версия Kia Carnival. Вместе с тем длина кузова некоторой модели составит 4,5 метров. Основными конкурентами на индийском рынке станут Suzuki XL6, Maruti Ertiga. Разработчики применят платформу SP2. Вместе с тем покупатели смогут приобрести автомобиль с 6-8-местным салоном.

Аналогичная архитектура используется в новых южнокорейских кроссоверах Seltos и Creta. Вместе с тем производитель пока умалчивает технические характеристики, а также сроки выхода нового недорогого минивэна Kia Carens. Пока эксперты не готовы прогнозировать примерную стоимость автомобиля.