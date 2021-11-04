Скандалы: Лошадиная сила

Как жеребцы Рамзана Кадырова зарабатывают миллионы рублей

Глава Чечни Рамзан Кадыров — страстный любитель лошадей. Он держит более 120 чистокровных скакунов, которые регулярно участвуют в соревнованиях и выигрывают миллионы рублей. Кроме них, у главы Чечни есть небольшой зверинец с львами и тиграми. «Лента.ру» заглянула в конюшни Кадырова и полюбовалась его другими питомцами.

Лошади давно стали одним из главных увлечений Рамзана Кадырова. В одном из интервью тренер его коней Саид Шаптукаев утверждал, что глава Чечни еще в юном возрасте сопровождал в поездках верхом отца, первого президента республики Ахмата Кадырова.

Сам Кадыров отмечал, что любовь к лошадям зародилась у него в раннем детстве, когда он проводил время с дедом Неси Байсултановым. «Помню, мне было восемь лет, когда, подначивая, дада говорил мне: «Покажешь свою удаль, уведя моего любимого коня, — буду считать тебя возмужавшим къонахом»», — делился воспоминанием Кадыров.

Точной информации о количестве лошадей в конюшне Кадырова нет. Согласно данным, опубликованным в 2018 году, три года назад у главы Чечни было 128 лошадей. При этом поголовье конно-спортивного клуба «Ахмат», который его скакуны представляют на соревнованиях, насчитывает 34 лошади английской чистокровной породы.

Кадыров не только регулярно посещает скачки, но и сам является отличным наездником. По словам Шаптукаева, если у главы Чечни есть свободное время, он всегда приезжает на конюшню. «Может поездить по ипподрому, а может ускакать в поля на четыре-пять часов. Бывало и такое, что он приезжал на машине, а обратно в город отправлялся уже не на железном, а на живом коне», — рассказывал он в интервью «Собеседнику» в 2019 году. Чаще всего Кадыров ездит верхом на арабском жеребце.

Многих скакунов Кадыров получил в подарок. Например, мерин по кличке Леонардо, считающийся одним из самых выносливых коней в мире, подарен наследным принцем Дубая. А в 2017 году житель Киргизии Болот Омуралиев подарил главе Чечни жеребца породы американский рысак.

По словам Кадырова, этот подарок бесценен даже не из-за родословной и скаковых качеств, хотя они безупречны. «Лошадь моему сердцу дороже любых чистокровных скакунов и обладателей Гран-при. Болот заметил на шее лошади родимую вязь, повторяющую имя Всевышнего. Он пожелал подарить лошадь мне», — объяснил глава республики.

Выступления лошадей Кадырова в России, ОАЭ, Франции, Чехии и Германии приносят неплохой доход. По данным сайта hippodrom.ru, публикующего результаты скачек, лошади, которых тренировал Саид Шаптукаев, с 2010 года заработали более 153 миллионов рублей — и это только на соревнованиях в России.

В 2018 году организация «Трансперенси Интернешнл — Р» (включена Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) сообщила, что скакуны главы Чечни за два года заработали почти 100 миллионов рублей — это втрое больше задекларированного дохода Кадырова за тот же период. Правда, санкции из-за ситуации с правами человека в Чечне не позволили ему получить европейские деньги. А почти все остальные средства, как утверждают власти региона, расходовались на содержание лошадей и благотворительность.

Одним из последних приобретений элитной конюшни Кадырова стал жеребец по кличке Титан. Этот скакун ирландской породы тинкер, в свое время попавший в Россию из Германии, считается самым титулованным в стране. Прежняя владелица Титана Арина Либонтова рассказала, что Титан был подарком на день рождения дочери главы Чечни Хутмат, у которой есть собственный конно-парковый клуб под названием Sira Din.

Еще одна страсть Кадырова — экзотические животные. Глава Чечни нередко делится с подписчиками снимками, на которых он позирует с тигрятами и львятами. В 2014 году нападающий «Терека» Игорь Лебеденко, побывавший у главы региона, рассказал, что у Кадырова есть тигры, львы, пумы и пантеры. Для этих животных в резиденции главы Чечни устроен небольшой зоопарк.

В 2016 году в Грозном открылся первый в Чечне приют для бездомных животных. По словам Кадырова, его огорчает необходимость в таком заведении — ведь это означает, что многие кошки и собаки оказываются на улице.

В день открытия глава региона забрал из приюта слепого кота Дарира и больную собаку Марту. Он пообещал, что через месяц их будет не узнать. «Я очень люблю Дарира. Так не любят бессловесных животных, так любят только близких людей, которым безгранично доверяешь, в которых твоя душа находит желанный приют и понимание», — писал о коте глава Чечни.

В декабре 2013 года глава Чечни потерял любимую собаку — кавказскую овчарку по кличке Тарзан. «Мы все были привязаны к ней. Тарзан очень любил всех нас, никогда не лаял беспричинно, не создавал никаких проблем. К сожалению, он покинул резиденцию в Грозном при невыясненных обстоятельствах», — рассказал он и пообещал вознаграждение тому, кто найдет пса. Уже через две недели с помощью неравнодушных жителей республики Тарзан вернулся домой.

Спустя три года, в 2016-м, у Кадырова пропал кот породы тойгер тигровой расцветки. На это обратил внимание даже американский телеканал HBO — его ведущий, комик Джон Оливер, попросил зрителей присоединиться к поискам кота.

Кадыров, в свою очередь, заметил, что в США давно следят за жизнью его животных. «Я давно знаю, что в США неровно дышат к моим питомцам. То лошадям запрещают участвовать в скачках, то кошка становится настоящей звездой телешоу», — ответил он.

Заира Рабаданова, Илья Миронов