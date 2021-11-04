 

Скандалы: Хакеры обосновались в «Федерации»

04.11.2021, 14:50, Разное
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В 97-этажной башне Москва-сити нашли «отмывочные» компании для криптовалюты

Офисы в башне арендуют компании, которые могут быть связаны с хакерами. В частности, там располагается Suex OTC — первая российская компания, против которой США в сентябре этого года ввели санкции за отмывание криптовалют. «SUEX содействовала транзакциям с незаконными финансовыми поступлениями, полученными как минимум от восьми способов вымогательства», — заявили в минфине страны.

На 22-м этаже находится компания EggChange, которую в США и в Европе обвиняют в отмывании денег. Крупнейшая блокчейн-платформа Binance заметила, что через эту компанию идут «незаконные потоки» средств, как и через CashBank, офис которой тоже арендован в «Федерации». Кроме того, по соседству находится офис компании Buy-bitcoin.pro, через которую проходят операции, связанные с крупнейшей даркнет-платформой для продажи наркотиков Г. (законодательство не позволяет нам упоминать название площадки — ред.).

Согласно источникам Bloomberg, сделки с подобными компаниями начинаются с общения в телеграм-чате. Затем сотрудник компании присылает договор обмена с указанной комиссией платформы, трейдер заполняет его своими данными, и курьер от него беспрепятственно проходит в здание башни по заранее заказанному пропуску. При входе в офис компании курьер называет код, полученный трейдером в чате, сдает вещи в специальный шкафчик и получает деньги.

Фото: RWersh / Twitter

В сентябре The Bell рассказывал, что попавший под санкции США и основанный россиянами криптообменник Suex связан с незаконными операциями и доходами от как минимум восьми способов вымогательства. По информации источника издания, наличные туда попадали преимущественно с московских рынков — вроде «Садовода» или рынка в Люблино.

По данным Bloomberg, за последние десятилетия в Москве-Сити арендовали офисы не менее 50 компаний, имеющих отношение к обмену и «отмыву» криптовалюты. Доверие «клиентов» издание связывает с «высокой репутацией» арендаторов, а безопасность обналичивающих фирм заключается в том, что управляющая компания «Федерации» Aeon даже не знает, какие именно компании арендуют помещения. Отдельные этажи башни принадлежат более чем 100 другим организациям.



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