Atlantico.fr – российские системы РЭБ способны парализовать силы НАТО в Европе

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН», развёрнутый в Калининграде, ставит под угрозу безопасность всей Западной Европы. Как пишет Atlantico.fr, теперь силам НАТО грозит полный паралич, но самое страшное заключается в том, что, если такое оружие попадёт в руки каких-либо «боевиков-ополченцев», все западные операции станут невозможными.



Reuters

В последнее время автор Atlantico.fr Ксавье Рофе несколько раз указывал читателям издания на успехи, достигнутые в области радиоэлектронной борьбы в других странах, в частности в России. Речь идёт об оружии, которое выводит из строя электронные системы противника, не уничтожая их. И в последнее время, по мнению журналиста, в этой и без того вызывающей беспокойство сфере возникает очень серьёзная ситуация.

Как пишет Рофе, в начале октября* новый береговой комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН» с дальностью действия около 3000 км был развёрнут в Калининграде. И, если учитывать, что Лиссабон по прямой находится как раз в 3 тыс. км от Калининграда, это значит, что вся Западная Европа теперь находится под прицелом.

«Таким образом, теперь силам НАТО грозит полный паралич и невозможность вовремя отреагировать. В частности, высокотехнологичные американские истребители F35 могут быть прикованы к земле, лишённые жизненно важной спутниковой связи», — пишет Ксавье Рофе.

По мнению официальных экспертов, множество комплексов «Мурманск-БН», один из которых уже стоит на страже важнейшего в стратегическом плане Кольского полуострова, скоро будут развёрнуты на уязвимых направлениях по всем протяжённым российским границам. Например, Крым и Керченский пролив уже защищены аналогичной системой, которая блокирует радиоволны в районе Чёрного моря. Однако, отмечает автор материала, это ничто по сравнению с тем, в чьи руки может попасть данное оружие.

«Оно может оказаться в руках боевиков-ополченцев, от которых можно ожидать самых зловещих действий — да ещё в нынешнем глобальном хаосе. Фактически, если какая-либо вооружённая банда или российские наёмники будут вооружены сверхтехнологичным оружием РЭБ, это прекратит любые иностранные операции, будь они агрессивны по отношению к РФ или будь они направлены на лёгкое стреноживание РФ — так называемое поддержание мира. Все эти наши операции станут невозможными», — отмечает Рофе.

По его информации, как минимум одна из этих сверхсложных систем радиоэлектронной борьбы уже была недавно использована на Ближнем Востоке. Поздно вечером 20 октября американская база Эт-Танф, расположенная в Сирии, на границе Иордании и Ирака, превратилась в мёртвую зону. На сирийской территории площадью более 120 кв. км больше не работали системы американской ПВО. В это время террористы привели в действие свой отряд дронов-камикадзе, который с хирургической точностью разрушил пустые здания базы. Мёртвая зона средствами РЭБ сохранялась всё в том же замороженном состоянии в течение нескольких часов, и любые ответные действия США оказались невозможны.

«Но кто же смог организовать атаку беспрецедентного технологического уровня в данном регионе, если не сказать в мире? На месте, в Сирии, указывают пальцем на шиитских боевиков из Ирака, которых «поддерживает Иран». Если это так и есть и «ополченцы» получили в руки оружие, подобное вышеописанному, несомненно, это станет серьёзным поворотным моментом в длинной истории войны на Ближнем Востоке», — заключает автор французского издания.

* В конце 2018 года комплекс «Мурманск-БН» поступил на вооружение в 841-й отдельный центр РЭБ Балтийского флота в Калининградской области (прим. ИноТВ).