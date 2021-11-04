Министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий стала Верещук

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04.11.2021, 14:22, Новости дня
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Решение поддержали 260 народных депутатов.

На вопрос нардепа от “Слуги народа” Максима Ткаченко о временных рамках возвращения оккупированных Россией Крыма и Донбасса Верещук сказала: “Не все зависит от украинской стороны. Но мы делаем все возможное, чтобы этот день наступил. Я не буду называть дату, но этот день и час настанет”.

Контекст:

3 ноября Верховная Рада проголосовала за увольнение Олега Уруского с поста вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, Алексея Любченко – с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики, Алексея Резникова – с поста министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Андрея Тарана – с поста министра обороны.

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес кандидатуру Верещук на пост главы Минреинтеграции 3 ноября.

Верещук рассказывала, что возглавить министерство ей предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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