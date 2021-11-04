Количество полицейских офицеров территориальных общин в Украине будет увеличено в три раза – Монастырский

“Проект “Полицейский офицер общины”, доверие к этим людям более 70%. В следующем году мы планируем увеличить втрое количество офицеров общины, до 2 тыс. Чтобы в каждой общине был свой офицер. А в больших – в каждом старостинском округе”, – сказал министр.

Он отметил, что данный проект является одним из самых успешных среди тех, которые реализуются вместе с территориальными общинами.

“Если полицейский в районе, городе, дворе будет знать о потребностях жителей, его будут воспринимать, ему будут доверять”, – объяснил Монастырский.

Контекст:

Проект “Полицейский офицер общины” начали реализовывать в Украине с мая 2019 года. “Это офицер полиции, который ориентирован на решение проблем безопасности именно своей территориальной общины. Он доступен населению, потому что постоянно находится рядом с людьми”, – объяснял экс-глава МВД Арсен Аваков.

Реформа децентрализации в Украине началась в 2014 году. Процесс создания новых административно-территориальных единиц – объединенных территориальных общин – стартовал в 2015-м. Создано 1469 общин, из которых 31 находится на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

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