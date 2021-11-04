”Формы аппетитные, просто огонь”. Экс-участница “ВИА Гры” крупным планом показала грудь

На снимке грудь певицы видна крупным планом.

“Нужно позволить каждой ошибке научить нас главному уроку: каждый закат – это начало яркого и большого рассвета!” – написала она.

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Публикация от ТАТЬЯНА КОТОВА (@kottova)

”Формы аппетитные, просто огонь”, – прокомментировал подписчик zamyslovskiiviktor.

Контекст:

Котова выступала в “ВИА Гре” с марта 2008 года по апрель 2010-го, заменив в группе певицу Веру Брежневу. В тот период вместе с Котовой в состав группы входили Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова. По словам Котовой, она покинула коллектив, устав от стычек с Джанабаевой, которая приревновала ее к своему теперь уже супругу, а тогда младшему брату продюсера группы Константина Меладзе – российскому певцу Валерию Меладзе.

После ухода из “ВИА Гры” Котова начала сольную карьеру.

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