 

Рада проголосовала за назначение Рябикина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности

04.11.2021, 14:22, Новости дня
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За решение проголосовали 237 народных депутатов. Контекст:

Бывшего гендиректора аэропорта “Борисполь” Рябикина 4 августа объявили победителем в конкурсе на занятие должности главы Государственной таможенной службы.

3 ноября Верховная Рада проголосовала за увольнение Олега Уруского с поста вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес кандидатуру Рябикина  3 ноября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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