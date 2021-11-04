Рада проголосовала за назначение Рябикина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности

За решение проголосовали 237 народных депутатов. Контекст:

Бывшего гендиректора аэропорта “Борисполь” Рябикина 4 августа объявили победителем в конкурсе на занятие должности главы Государственной таможенной службы.

3 ноября Верховная Рада проголосовала за увольнение Олега Уруского с поста вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес кандидатуру Рябикина 3 ноября.

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