Результаты эксперимента SIRIUS-2021 решили распространить на систему подготовки космонавтов

Результаты, полученные в ходе изоляционного эксперимента SIRIUS-2021, который стартует в четверг, будут внедрены в систему подготовки космонавтов в ЦПК, сообщил заместитель начальника НИИ ЦПК им Ю. Гагарина по науке и развитию Владимир Дубинин.

«Эксперимент является специфическим. Наверное, все космонавты ЦПК не будут проходить такое испытание. По итогам этого эксперимента будут получены выводы, которые, естественно, будут распространяться на систему подготовки космонавтов», – передает ТАСС слова Дубинина.

Дубинин отметил большой размах эксперимента по 240-суточной изоляции: это уже укладывается в рамки не только моделирования полета на Луну, но и полета в дальний космос, к Марсу.

Международный изоляционный эксперимент SIRIUS-2021 стартует в четверг в Москве. Экипаж из шести человек (трое мужчин и три девушки) в рамках эксперимента отработаются полет на Луну.

Эксперимент проводится для отработки элементов полета на окололунную станцию Deep Space Gateway, которая будет создана Россией и США.

Напомним, ранее стали известны сроки постройки российской базы на Луне.