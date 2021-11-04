 

Максима Галкина признали угрозой безопасности Украины

04.11.2021, 14:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМинистерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло российского юмориста и телеведущего Максима Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

«Галкин Максим Александрович (с 3 ноября 2021 года)», – свидетельствуют обновленные данные списка, передает РИА «Новости».

Таким образом, на данный момент в перечне находится 259 человек.

В 2015 году на Украине появился черный список деятелей культуры, которые создают угрозу нацбезопасности страны.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО заявил, что для некоторых артистов могут сделать исключения, запрещать выступления всех представителей РФ не нужно. 



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