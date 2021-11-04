Папа Римский назвал причину боли и стыда церкви

Папа Римский Франциск в послании к участникам конференции по проблемам детей и подростков заявил, что насилие над детьми вызывает «боль и стыд» церкви.

«Как Церковь все мы призваны совершить путь, побуждаемые болью и стыдом за то, что не всегда были хорошими хранителями, защищая несовершеннолетних, которых доверили нам в нашей воспитательной и общественной деятельности», – приводит его слова РИА «Новости».

Он обратил внимание на необходимость срочных перемен в подготовке всех тех, кто занимается воспитанием детей или работает с ними в церкви, обществе и семье. Папа Франциск подчеркнул, что в этой области необходима систематическая предупредительная деятельность, чтобы «можно было искоренить культуру смерти, носителем которой являются любые формы злоупотреблений», в том числе в сексуальной сфере.

Папа Римский Франциск в октябре выразил глубокое огорчение в связи со случаями в лоне церкви сексуального насилия над несовершеннолетними во Франции и назвал это поводом для собственного стыда.

Напомним, глава независимой комиссии по вопросам сексуального насилия в церкви Жан-Марк Совэ заявил, что жертвами сексуального насилия со стороны священнослужителей и религиозных деятелей во Франции в период с 1950-го по 2020 год стали как минимум 216 тыс. несовершеннолетних.