 

Nissan Note получил новую спецверсию Airy Grey Edition на рынке Японии

04.11.2021, 13:58, Новости дня
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Известная компания Nissan представила уникальную версию модели Note с приставкой Airy Grey Edition.

Автомобиль будет доступен исключительно на внутреннем рынке страны. Главным преимуществом и отличием модели от базовой версии является многочисленное применение деталей, выполненных в оттенке Airy Grey. В свою очередь, автомобиль сможет похвастаться более стильным интерьером салона. Кроме того, производителем применена камера кругового обзора, опция предотвращения столкновений, навигационная система.

Кроме того, производителем впервые установлена в модели система полуавтоматического управления. Приобрести новую модификацию Note Airy Grey можно по цене от 2,62 млн йен в стандартном оснащении.



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