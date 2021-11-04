Nissan Note получил новую спецверсию Airy Grey Edition на рынке Японии

Известная компания Nissan представила уникальную версию модели Note с приставкой Airy Grey Edition.

Автомобиль будет доступен исключительно на внутреннем рынке страны. Главным преимуществом и отличием модели от базовой версии является многочисленное применение деталей, выполненных в оттенке Airy Grey. В свою очередь, автомобиль сможет похвастаться более стильным интерьером салона. Кроме того, производителем применена камера кругового обзора, опция предотвращения столкновений, навигационная система.

Кроме того, производителем впервые установлена в модели система полуавтоматического управления. Приобрести новую модификацию Note Airy Grey можно по цене от 2,62 млн йен в стандартном оснащении.