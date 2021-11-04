Представлены рендеры рестайлингового Opel Corsa

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04.11.2021, 13:58, Новости дня
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В Сети опубликовали рендерные изображения обновленного хетчбэка Opel Corsa.

Автомобиль практически полностью соответствует концепту, показанному несколько ранее. Изменения коснулись не только внешнего вида Opel Corsa, но и интерьера салона. Новинка получила модернизированную головную оптику с хромированной окантовкой. Кроме того, модель имеет увеличенный воздухозаборник.

Что касается задней части кузова, то здесь никаких сведений не предложено. Эксперты прогнозируют, что обновленный хетчбэк Opel Corsa поступит на рынок с бензиновыми и гибридными силовыми установками. Вместе с тем производитель намерен окончательно отказаться от применения дизельного двигателя для данной модели.



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