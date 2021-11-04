 

“Вот это мышцы”. Дзюдоистка Белодед засветила голый живот на тренировке

04.11.2021, 13:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Спортсменка позирует в спортивном лифе и лосинах, демонстрируя мышцы пресса.

“Некоторые дни начинаются лучше, чем остальные”, – подписала она снимок.

“Вот это мышцы”, – оценили фигуру дзюдоистки фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)

Контекст:

Белодед – двукратная чемпионка мира (2018-го и 2019 года). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул выиграла в 17 лет). 

24 июля Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.03 / Изменились правила начисления детских пособий

12.03 / Резкое снижение смертности от коронавируса зафиксировано в Москве

22.08 / Кроссовер Chevrolet Equinox переедет на новую платформу

10.11 / Ляшко рассказал, какие последствия может иметь мутация коронавируса у норок

02.04 / Гражданин РФ погиб при перестрелке в Стамбуле

03.10 / В ДТП с автобусом в Иркутской области пострадали 14 человек

08.07 / Названы лучшие напитки для укрепления иммунитета

22.09 / Генсек ООН выступил против «вакцинного национализма»

19.09 / Трамп пообещал «достаточно скоро» открыть границу с Канадой

19.03 / Названы сроки начала оформления электронных паспортов в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика