“Это не ножки, это волшебство!” Каменских позировала в ультракоротких шортах

“Самого доброго утра вам”, – написала она.

Каменских предложила выбрать один из трех снимков, отображающий настроение дня.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Это не ножки, это волшебство!” – прокомментировал подписчик kashepov.

“Помолодела”, – отметил bigplayboi333.

“Такая милаха, девчуля 18 лет”, – заявила anna_dreyzer.

Контекст:

Настя Каменских выступала вместе с Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года сыграли свадьбу.

После распада коллектива Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

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