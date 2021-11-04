“Это не ножки, это волшебство!” Каменских позировала в ультракоротких шортах
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Самого доброго утра вам”, – написала она.
Каменских предложила выбрать один из трех снимков, отображающий настроение дня.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
“Это не ножки, это волшебство!” – прокомментировал подписчик kashepov.
“Помолодела”, – отметил bigplayboi333.
“Такая милаха, девчуля 18 лет”, – заявила anna_dreyzer.
Контекст:
Настя Каменских выступала вместе с Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года сыграли свадьбу.
После распада коллектива Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет