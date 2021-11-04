 

“Это не ножки, это волшебство!” Каменских позировала в ультракоротких шортах

04.11.2021, 13:28, Новости дня
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“Самого доброго утра вам”, – написала она.

Каменских предложила выбрать один из трех снимков, отображающий настроение дня.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Это не ножки, это волшебство!” – прокомментировал подписчик kashepov.

“Помолодела”, – отметил bigplayboi333.

“Такая милаха, девчуля 18 лет”, – заявила anna_dreyzer.

Контекст:

Настя Каменских выступала вместе с Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года сыграли свадьбу.

После распада коллектива Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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