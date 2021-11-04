Россия аннулировала вид на жительство и депортировала корреспондента нидерландской газеты

В публикации говорится, что российский вид на жительство Веннинка был отозван по причине административных правонарушений. Ему запрещено въезжать на территорию России до января 2025 года.

У издания есть свой корреспондент в России с 1988 года. Веннинк работал в Москве с 2015 года и пытался продлить аккредитацию с начала осени. Ранее это никогда не было проблемой, но в этом году у него возникли сложности. 1 ноября журналисту сообщили, что МВД РФ аннулировало его вид на жительство и что он должен покинуть Россию в течение трех дней.

Ведомство указало нидерландскому журналисту на два административных правонарушения: в 2019 году он несвоевременно сообщил адрес своего проживания в Москве, а в 2020 году посетил Чукотку, “не запросив разрешения у губернатора этой провинции”. За оба нарушения журналист уже уплатил штрафы.

Onze correspondent mag tot 2025 Rusland niet meer in. ‘Zo’n uitzetting werkt intimiderend, ook richting andere correspondenten’ https://t.co/UwwVdaHwk0

— Tom Vennink (@tomvennink) November 4, 2021

Главный редактор de Volkskrant Питер Клок отмечает, что в прошлые годы подобные административные правонарушения никогда не были препятствием для продления вида на жительство, а теперь российские власти отказались пояснять, почему давние нарушения вдруг стали основанием для депортации.

В министерстве иностранных дел Нидерландов выразили сожаление по поводу решения России. “Для Нидерландов неприемлемо, если журналист вынужден покинуть страну против своей воли”, – подчеркивается в заявлении главы ведомства, которое цитирует газета.

Посол Нидерландов также попросил разъяснений по этому поводу в Москве, а представители министерства обсуждали этот вопрос с послом России в Гааге. Но попытки оказались безуспешными – россияне сообщили голландскому правительству, что корреспондентскую визу продлить нельзя.

Контекст:

Издание отмечает, что высылка корреспондента произошла на фоне ухудшения отношений между Амстердамом и Москвой, которое началось после катастрофы рейса MH17, сбитого ракетой в небе над Донбассом. “Россия предприняла много попыток воспрепятствовать и повлиять на расследование авиакатастрофы”, – говорится в публикации.

Также газета упоминает недавнее решение апелляционного суд в Амстердаме о возвращении экспонатов выставки скифского золота Украине. В качестве еще одного фактора напряженности издание приводит судебное разбирательство по делу ЮКОСа. 5 ноября Верховный суд Нидерландов примет решение по давнему конфликту вокруг нефтяной компании, в котором противостоят друг другу российское правительство и бывшие акционеры.

Веннинк – не первый иностранный корреспондент, высланный в этом году из России. В конце августа из РФ была вынуждена уехать журналистка BBC Сара Рейнсфорд. В МИД РФ отказ пояснили ответной реакцией на действия Великобритании, которая “дискриминирует” российские СМИ и не выдает визы журналистам из России.

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