 

Цены на нефть в ожидании неизменности планов ОПЕК+ выросли

04.11.2021, 13:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМировые цены на нефть 4 ноября днем коррекционно растут более чем на 1% после падения в среду, инвесторы же ожидают, что ОПЕК+ будет придерживаться своего плана поэтапного снятия ограничений на добычу, следует из данных торгов.

По данным на 13:09 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,48% до 82,42 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы стали дороже на 1,17%, до 81,81 доллара за баррель, передает РИА Новости.

Brent стала дешевле на 3,2%, WTI – на 3,6%, если оценивать итоги предыдущей торговой сессии.

Позже состоится заседание ОПЕК+, должно стать известно об объемах добычи в декабре. Ранее сообщалось, что США просят ОПЕК+ увеличить добычу в последнем месяцев 20201 года на 600-800 тыс. баррелей в сутки. вероятно, что альянс на это не пойдет, писали СМИ.

«Цены вероятнее всего останутся неустойчивыми на фоне спекуляций следующего шага ОПЕК+. Если альянс решит продолжать увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, как и ожидалось, тогда цены снова вырастут», – пишет Bloomberg. 

На фоне сообщений об увеличении запасов нефти в США, начали падать мировые цены на нефть. Цены продолжили снижение, отменили аналитики. 



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