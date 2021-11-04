 

Активисты ЕР нарисовали граффити с рисунка особого ребенка

04.11.2021, 13:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАктивисты «Единой России» нарисовали тематическое граффити на стене Новомосковского колледжа в Туле. Изображение ко Дню народного единства – точная копия рисунка особого ребенка Димы Зуева.

Акция прошла в рамках проекта «Стены смыслов 71», который реализуется по инициативе и при поддержке депутата Госдумы, члена фракции «Единая Россия» Николая Петрунина, говорится в сообщении, поступившем в газету «ВЗГЛЯД».

В праздничный день руководитель аппарата «Молодой Гвардии» Тульской области Павел Астафьев отправился в гости к автору рисунка, чтобы показать видеоролик с процессом создания граффити и передать подарки. 



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