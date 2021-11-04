 

Зеленскому в Раде показали средний палец

04.11.2021, 13:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВнефракционный депутат Гео Лерос показал президенту Владимиру Зеленскому оскорбительный жест во время выступления с трибуны Рады, сообщили украинские СМИ.

Перед этим он сказал к Зеленскому, что не «боится говорить правду» и, что президент может «сколько захочет травить на него свои правоохранительные органы, клепать дела».

«Вы главный предатель в стране», – передает издание ukranews.com слова Лероса. Во время выступления глава Рады Руслан Стефанчук попросил выключить микрофон Леросу.

При этом Зеленский никак не отреагировал на действия Лероса.

По словам Лероса жест предназначался для двоих людей – президенту и главе его Офиса Андрею Ермаку.

«Они плоть от плоти. Два смешных диктатора. Такие себе Лукашенко на минималках, главные коррупционеры и посмешища в стране, которые продолжают узурпировать власть. Мой фак означал ровно следующие: ваше место не на руководящей должности, а в тюрьме», – передает «Страна.UA» слова депутата.

Ранее исключенный из фракции украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Гео Лерос обвинил главу государства в срыве операции по задержанию 33 россиян в Белоруссии в 2020 году, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.



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