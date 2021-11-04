 

С 28 октября в транспорте выявлено почти 10 тысяч нарушений масочного режима

04.11.2021, 13:16, Разное
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В связи с ростом числа случаев заражения коронавирусной инфекцией более 1,5 тысячи контролеров ГКУ “Организатор перевозок” усилили проверку соблюдения масочного режима на транспорте Москвы.

“Только в первые нерабочие дни было выявлено почти 10 тысяч нарушителей масочного режима в транспорте. Мы призываем пассажиров надевать маску в городском транспорте заранее и не снимать ее до конца поездки”, – сообщил руководитель ГКУ Владислав Султанов.

Эти меры помогут сдержать распространение инфекции, заявил он. Контролеры оформляют постановления о нарушении лишь в том случае, если не закрыты органы дыхания, приводит слова Султанова Агентство городских новостей “Москва”.



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