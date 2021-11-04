Гибридный внедорожник BMW ХM официально дебютирует 29 ноября

Компания BMW анонсировала выход нового гибридного внедорожника, который официально представят 29 ноября.

Известно, что модель выйдет под индексом ХМ. Ранее фотошпионам удавалось запечатлеть новинку, которая обладает привлекательной внешностью. Модель получила раздельную головную оптику, а также некоторые видоизмененные детали экстерьера. Вместе с тем производитель окончательно указал, что автомобиль имеет гибридную систему.

Эксперты предполагают, что под капотом применят 3-литровый бензиновый двигатель, а также внедорожник сможет похвастаться полноприводной системой. Пока неизвестно, будет показана серийная версия или концептуальная модель внедорожника от BMW, однако выход в продажу ожидают уже к следующему году.