В РФ продается внедорожник Nissan Patrol 2008 года выпуска с минимальным пробегом

На портале Auto.ru опубликовали объявление о продаже уникального внедорожника Nissan Patrol, который имеет минимальный пробег.

Выпуск конкретного транспортного средства состоялся в 2008 году, тогда как за последние 13 лет автомобиль преодолел всего 3,4 тысячи километров. Нынешний владелец внедорожника Nissan Patrol намерен выручить с продажи автомобиля около 5,5 миллионов рублей. Автор объявления указал, что модель хранится в теплом помещении, что позволило сохранить заводское состояние.

Под капотом внедорожника Nissan Patrol 2008 года выпуска установлен 3-литровый дизельный двигатель, который выдает 160 л.с. мощности. О других особенностях автомобиля пока никаких сведений в объявлении не указано.