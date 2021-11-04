Неожиданный тренд в осеннем маникюре – квадратные ногти: советы по созданию трендового нейл-арта

Маникюр помогает дополнить стиль и сделать финишные акценты. Красивые ухоженные ногти украшают ручки и подчеркивают женскую красоту. В осеннем маникюре популярны квадратные ногти, украсить которые можно не только росписью, но и интересными деталями.

Модный лук

Короткие ухоженные квадраты идеально вписываются в образ современной деловой женщины. Они подчеркивают уверенность, чувство стиля и вкус. Мастера маникюра предлагают в осеннем сезоне акцентировать внимание на глубоких насыщенных оттенках, которые помогут не только подчеркнуть маникюр, но и выделиться из толпы.

Снова в тренде будет оттенок марсала, который можно использовать как в глянцевом, так и в матовом варианте.

Сочетание мягкого бежевого и классического черного – это выбор деловой и стильной женщины. Дополнить композицию можно надписями или красивым принтом. Даже на коротких ногтях это будет выглядеть эффектно и практично.

Тренд сезона – оттенки зеленого. Здесь можно экспериментировать и использовать как один оттенок, так и сразу несколько.

Яркие нотки

Принты и красивые детали будут актуальны в осеннее время. На бежевой основе можно рисовать геометрию или абстракцию, но при этом следует учитывать, как маникюр будет сочетаться с образом в целом.

Актуальным будет и френч. Простая классика делает изысканный акцент на ручках и подчеркивает их нежность и хрупкость. Визуально ногти кажутся длиннее, а сами руки выглядят более женственно. Такой маникюр универсален, ведь подходит под разные стили и одинаково хорошо их дополняет. Сделать френч более оригинальным помогут эффектные детали.

Яркие цвета могут сочетаться в одном маникюре. Хотя такая композиция и кажется немного странной, но она помогает подчеркнуть образ и выделяет из толпы. Это эффектное дополнение к выбранному стилю.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Длина и форма

Квадратная форма будет красиво смотреться и на длинных ногтях. Такой выбор зрительно удлиняет пальцы, делает их хрупкими и нежными.

Пройти мимо френча на таких ногтях довольно сложно, ведь это яркая и стильная работа. Может показаться, что такая длина неудобна для работы и повседневного использования, но на самом деле это не худший выбор.

На прозрачной основе яркий желтый будет выделяться и создавать красивые композиции.

Конечно, это смелый выбор, но в этом сезоне эксперименты с ногтями будут в тренде. Не нужно отказывать себе в возможности выбирать разную длину ногтей и сочетать яркие оттенки. Но и пастельные оттенки на длинных ногтях смотрятся красиво. Благодаря такому маникюру можно не только выделиться из толпы, но и подчеркнуть свою уникальность.