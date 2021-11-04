 

Экономист Ордов назвал угрозы для будущего цифрового рубля

04.11.2021, 12:42, Разное
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Экономист Константин Ордов назвал ряд угроз, которые касаются будущего цифрового рубля. Крест на валюте может поставить законодательное регулирование.
Если будет внедрена цифровая валюта, то обычные граждане вряд ли заметят отличия от стандартных бумажных денег. Компании пока волнует вопрос правового поля. На сегодняшний день с электронным рублем оно не совместимо.

Актуальное законодательство в РФ может полностью выхолостить перспективы и достоинства цифрового рубля. Аналогичные процессы осуществляются в финансовых активах. Вместо развития отрасли, принятые НПА привели к масштабу сворачивания частных проектов, относящихся к области цифровых платформ. К ним, в том числе, относится и криптовалюта.

У цифрового рубля отсутствует будущее, пока регулятор не отпустит ситуацию и не перестанет осуществлять контроль за его обращением. В РФ присутствуют технические возможности, чтобы проект был реализован успешно, но их мало, поскольку власти пока не готовы ослабить хватку в сфере нацвалюты, пишет портал «Глобал.МСК».



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