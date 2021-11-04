Вирусолог Бутенко предупредил о завозе новых вирусов туристами из Турции

Вирусолог Александр Бутенко предупредил, что туристы из Турции могут завести в Россию новые вирусы. Он не понимает, зачем люди массово отправились за границу.

Нерабочие дни могут привести к тому, что в РФ станут распространяться новые варианты COVID-19. Они объявлены до 7 ноября, этот указ подписал президент Владимир Путин. Предполагалось, что данные меры сократят стремительный рост заболеваемости. Некоторые регионы, опираясь на эпидемиологическую ситуацию, ввели нерабочие дни раньше, есть и те субъекты, которые заявили о продлении вынужденных выходных.

Некоторые россияне решили на этот период отправиться за границу. По словам Бутенко, это может негативно сказаться на эпидситуации. Подобное отношение к режиму рабочих дней вирусолог назвал самым настоящим «головотяпством».

Как заявил специалист, снижение заболеваемости будет. Однако результаты могли бы быть еще выше, однако люди отправились в Турцию и Египет. Люди рискуют заболеть и стать источниками заражения для других.

В РФ могут быть завезены генетические варианты COVID-19. Потом придется снова думать, как в очередной раз сдержать заболеваемость, пишет портал iReactor.