Выявлен канал незаконного пересечения границы Украины лицами из санкционного списка СНБО – Госпогранслужба

В ведомстве рассказали, что нарушители использовали “поддельные паспортные документы” в Одесской области.

Канал был нейтрализован 3 ноября при участии Нацполиции и прокуратуры, отметили в ГПСУ.

“На этот раз указанным каналом намеревался воспользоваться гражданин Республики Молдова для легализации поддельных паспортных документов граждан Республики Молдова. С целью реализации своих преступных намерений указанное лицо пыталось подкупить военнослужащего Госпогранслужбы Украины, однако было задержано с поличным”, – говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что “указанные документы должны были использоваться потенциальными нелегальными мигрантами (выходцами из Турции и Афганистана) для незаконного попадания в страны ЕС”.

“Также установлено, что с использованием таких документов с измененными учредительными данными планировали воспользоваться лица из санкционного списка для срочного незаконного пересечения государственной границы Украины”, – объяснили в ГПСУ.

Контекст:

На заседании 14 мая СНБО решил применить персональные санкции против 557 известных в мире “воров в законе” и 111 криминальных авторитетов.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО указом от 21 мая.

Согласно приложениям к указу, в двух санкционных списках – 674 физических лица и 138 юридических. Среди них – главари “ДНР” и “ЛНР” Денис Пушилин и Леонид Пасечник, “глава” оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, а также Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодари, Сергей Олейник и другие лица, которых СМИ называли “ворами в законе”.

4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что в Украине не осталось “воров в законе”, а из 111 криминальных авторитетов, попавших под санкции СНБО, оставалось только 42.

18 июня СНБО ввел санкции еще против 12 лиц, которые находятся в статусе криминальных авторитетов и лидеров преступных группировок.

15 октября Данилов сообщил, что в санкционном списке “воров в законе” в отношении 108 человек были допущены ошибки. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил 16 октября, что нарушения допустили сотрудники Министерства внутренних дел, когда его возглавлял Арсен Аваков.

Ярослав Тракало, который работал заместителем директора департамента коммуникации МВД при Авакове, заявил, что правки в списке были “косметическими”, а ведомство никого не “зачисляло” в криминалитет по ошибке.

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия говорил, что правоохранители, которые готовили список, за ошибки могли получать взятки. “Уже приходят разного рода люди, которые говорят, что им коррумпированные сотрудники правоохранительных органов предлагали за мзду [в размере] от $100 до $300 тыс. допустить ошибку, чтобы они могли спокойно перемещаться за границу и не иметь проблем”, – объяснял он.

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